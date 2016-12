foto Afp

05:07

- Tredici minatori sono morti e altri tre sono rimasti intrappolati a causa di un incidente causato da un locomotore sul quale viaggiavano che è precipitato in una fossa. E' successo nella provincia nord occidentale del Gansu. Il veicolo, sul quale si trovavano 32 minatori, si è capovolto ed è precipitato per circa 150 metri in una profonda buca. Sedici operai sono stati messi in salvo. Tuttora in corso le operazioni di salvataggio.