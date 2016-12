foto Ap/Lapresse

01:00

- Rinvio a giudizio negli Stati Uniti per due militari coinvolti nello scandalo scatenato dalle immagini shock in cui alcuni marine di stanza in Afghanistan urinavano sui cadaveri di talebani uccisi. Lo rende noto lo stesso corpo dei Marine. Anche il Pentagono conferma il rinvio a giudizio. Un annuncio che arriva mentre nel mondo islamico monta ancora la rabbia per un film anti-Islam prodotto negli Stati Uniti.