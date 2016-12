foto Ap/Lapresse

- Le politiche proposte dal candidato repubblicano alla Casa Bianca, Mitt Romney, sono quelle che ci hanno portato alla recessione. Gli americani "possono sopravvivere" a una sua elezione, ma "il fatto è che noi non vogliamo solo sopravvivere, vogliamo crescere e prosperare". Lo afferma il presidente americano Barack Obama intervenendo, insieme alla first lady Michelle, alla trasmissione "The View".