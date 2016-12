Referendum boccia leggi restrittive anti-fumo

foto Dal Web 14:40 - In Svizzera un referendum popolare ha bocciato un inasprimento delle leggi contro il fumo. Lo annuncia l'agenzia di stampa Ats, secondo cui i due terzi dei votanti si è espresso contro. La consultazione era stata promossa dalla Swiss Pulmonary League, e doveva eliminare molte delle eccezioni alla legge approvata due anni fa che bandiva il fumo nei locali pubblici e di lavoro, che oltretutto è largamente inapplicata. - In Svizzera un referendum popolare ha bocciato un inasprimento delle leggi contro il fumo. Lo annuncia l'agenzia di stampa Ats, secondo cui i due terzi dei votanti si è espresso contro. La consultazione era stata promossa dalla Swiss Pulmonary League, e doveva eliminare molte delle eccezioni alla legge approvata due anni fa che bandiva il fumo nei locali pubblici e di lavoro, che oltretutto è largamente inapplicata.

Solo nella città di Ginevra la maggioranza si è espressa per il sì, mentre il 66 per cento dei votanti ha respinto la proposta: "Il risultato è rincuorante - ha commentato la Swiss Business Federation - specialmente per il settore dei ristoranti, che ha già fatto considerevoli investimenti per proteggere i non fumatori".



E tu che ne pensi? E in Italia, le leggi sono restrittive o clementi?