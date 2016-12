foto Ap/Lapresse Correlati Il principe Harry in Afghanistan 10:54 - Il principe William vuole raggiungere il fratello Harry in prima linea in Afghanistan. Il reale inglese, 30 anni, sposato con la bellissima Kate Middleton, ha infatti chiesto ai capi della Royal Air Force se può andare nella zona di guerra dove si trova suo fratello per partecipare ad alcune attività di servizio. E secondo indiscrezioni pare che gli ufficiali militari si stiano adoperando per esaudire il suo desiderio. - Il principe William vuole raggiungere il fratello Harry in prima linea in Afghanistan. Il reale inglese, 30 anni, sposato con la bellissima Kate Middleton, ha infatti chiesto ai capi della Royal Air Force se può andare nella zona di guerra dove si trova suo fratello per partecipare ad alcune attività di servizio. E secondo indiscrezioni pare che gli ufficiali militari si stiano adoperando per esaudire il suo desiderio.

Una fonte ha raccontato al "Daily Star" che "i due fratelli si tengono in contatto quasi ogni giorno, ma ogni volta che William sente Harry, è veramente invidioso di tutte le sue avventure e vorrebbe condividere l'azione con lui". Sembra in ogni caso che prima di prendere qualunque decisione in merito, William ne voglia parlare con Kate, secondo quanto reso noto da fonti interne a St James Palace. C'è tempo fino a fine anno prima di una sua eventuale partenza.