14:51

- Il governo del Pakistan ha ufficialmente preso le distanze nei confronti del ministro delle Ferrovie, Gulam Ahmad Bilor, che ha proposto una taglia di 100mila dollari per uccidere il produttore del film anti-Islam "The Innocence of Muslims". Lo riferisce Geo Tv. "Si è trattato di una iniziativa autonoma del ministro", si legge in una nota.