foto Afp

11:16

- Diciassette minatori sono rimasti intrappolati a causa di incidenti avvenuti in due miniere cinesi. L'agenzia di stampa Xinhua spiega che un incendio è scoppiato in una miniera nel nordest della provincia di Heilongjiang, bloccando 11 persone, mentre altri due lavoratori sono stati messi in salvo. In un'altra miniera della stessa provincia allagata ieri sono invece rimasti intrappolati sei lavoratori.