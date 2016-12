foto Ap/Lapresse

00:07

- Non si fermano in Libia gli scontri tra lealisti di Muammar Gheddafi e milizie pro-governative, principalmente nella città occidentale di Bani Walid e in aree del sud. Secondo quanto riporta l'ufficiale di sicurezza Essam al-Katous, i combattimenti avvenuti per alcuni giorni nei pressi della città meridionale di Barek al-Shati hanno provocato quasi 20 vittime. I lealisti hanno inoltre sequestrato 30 membri delle milizie a bordo di un bus.