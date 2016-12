Russia, ubriaco investe e uccide 7 persone

foto Dal Web

19:58

- In Russia un 29enne ubriaco al volante della sua auto è piombato a 200 chilometri orari su una fermata dell'autobus a Mosca, uccidendo sette ragazzi. Secondo le informazioni diffuse dal ministero delle Emergenze, il ragazzo "era sotto l'influenza dell'alcol" e non è esclusa l'assunzione di sostanze stupefacenti. Nello scontro un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, mentre altri tre sono stati medicati sul posto.