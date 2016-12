foto Ansa

- "Germania e Francia sono come una vecchia coppia, che sta da tempo insieme e qualche volta perde l'orientamento". Il presidente francese Francois Hollande descrive con un'immagine inconsueta il legame tra i due Paesi più importanti dell'Europa, dicendo che il rapporto franco-tedesco è "essenziale" e bisogna lavorare perché "la fiamma sia sempre nuovamente accesa". "Non decidiamo per gli altri - aggiunge - ma possiamo entusiasmarli".