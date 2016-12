foto Twitter Correlati Haren messa a ferro e fuoco 06:52 - Una festa di compleanno annunciata su Facebook si è trasformata in una rivolta. E' successo ad Haren, cittadina olandese, dove una 16enne ha postato l'invito nel social network senza mantenerlo privato. Almeno 30mila persone hanno risposto a tale invito e 3mila di queste si sono presentate nel piccolo che conta 18mila anime. Risultato? Auto date alle fiamme e negozi saccheggiati. Seicento poliziotti in assetto anti sommossa hanno arrestato 20 persone. - Una festa di compleanno annunciata su Facebook si è trasformata in una rivolta. E' successo ad Haren, cittadina olandese, dove una 16enne ha postato l'invito nel social network senza mantenerlo privato. Almeno 30mila persone hanno risposto a tale invito e 3mila di queste si sono presentate nel piccolo che conta 18mila anime. Risultato? Auto date alle fiamme e negozi saccheggiati. Seicento poliziotti in assetto anti sommossa hanno arrestato 20 persone.

Voleva solo essere una normale festa di compleanno coi suoi amici e invece una 16enne olandese l'ha trasformata in un incubo. Una piccola distrazione e l'invito mandato ai suoi amici tramite Facebook è diventato un "attacco" virale raggiungendo 30mila persone.



Ma perché è successo tutto questo? Solo perché la giovane ha ironicamente fatto allusione a un film, Project X. Nella pellicola americana si narra appinto di una festa per i 17 anni del protagonista che degenera trasformandosi in anarchia distruttiva. Quando la ragazza ha visto 20mila adesioni alla sua festa si è spaventata e ha avvisato la madre e la polizia. E su consiglio degli agenti lei stessa ha abbandonato casa prima dell'evento.



In città si è comunque presentato un "esercito" di tremila balordi che hanno messo a ferro e fuoco la città. Solo l'intervento della polizia ha evitato il peggio.