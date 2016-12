Bengasi, milizie civili contro islamici: 4 morti

Gli scontri sono cominciati al termine di una manifestazione che ha riunito 30mila persone per protestare contro le milizie armate e rendere omaggioinsieme con un altro funzionario Usa, due marines e alcuni libici. Il cosiddetto "Giorno del salvataggio di Bengasi", come è stata definita la manifestazione, era stato organizzato con l'appoggio delle autorità per denunciare l'estremismo e la violenza e per incoraggiare il governo a sciogliere i gruppi armati che si sono rifiutati di consegnare le armi.Prima i manifestanti hanno di fatto "sloggiato" i salafiti da un edificio della sicurezza che avevano occupato. Poi, però, hanno dato l'assalto in centro al quartier generale della milizia islamica di Ansar al-Sharia, sospettata di essere dietro l'attentato al consolato. I militanti salafiti hanno sparato in aria e sono fuggiti. Al grido di "il sangue dei martiri non può essere versato invano", i manifestanti sono entrati nella caserma occupata negli ultimi mesi dagli islamici, che è stata saccheggiata e bruciata. Non ci sono stati scontri diretti nè feriti.L'attacco alla sede dei salafiti è stato coordinato da polizia e truppe governative. "Stiamo prendendo il controllo della sede della battaglia. Questo è stato fatto su richiesta del popolo, che ha chiesto che le milizie lascino questo posto", ha detto il colonnello dell'esercito Naji al-Shuaibi, al comando delle operazioni.A questo punto però la situazione è sfuggita di mano. I manifestanti armati si sono diretti verso le caserme di altre milizie islamiche, queste però fedeli al governo. La folla inferocita non ha fatto differenza. La "Brigata 17 febbraio" e la milizia "Scudo della Libia" sono state cacciate dalle loro sedi senza tanti problemi. Quando però i manifestanti sono arrivati alla caserma di Raf Allah al-Sahati, a 15 km dal centro, si sono trovati di fronte una furiosa resistenza. La battaglia è andata avanti per due ore, finché gli islamici si sono ritirati. Sul campo sono rimasti 4 morti e una quarantina di feriti. La caserma è poi stata saccheggiata di armi e munizioni.