02:00

- Il vicepresidente americano, Joe Biden, ha chiesto al premier iracheno, Muri al Maliki, che Baghdad impedisca il passaggio sul proprio territorio di armi dirette in Siria. Nel corso di un colloquio, "i due - scrive la Casa Bianca - hanno esaminato diverse questioni relative alla sicurezza regionale, compresa la necessità di impedire che qualsiasi Stato utilizzi il territorio e lo spazio aereo dell'Iraq per inviare armi in Siria".