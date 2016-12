Cipro,governo: non usciremo da euro

01:03 - Il governo di Cipro ha escluso un'uscita del Paese dall'euro. La presa di posizione è arrivata dopo che uno dei principali partiti che sostengono l'esecutivo aveva ipotizzato questa scelta in caso di condizioni troppo dure da parte della Troika. "Per il governo e per il presidente della Repubblica non è assolutamente in discussione un'uscita o dalla zona euro o dall'Unione europea", ha detto il portavoce dell'esecutivo, Stefanos Stefanou.