foto Afp

00:33

- Il malfunzionamento di una pompa di raffreddamento ha attivato giovedì le procedure automatiche di spegnimento del reattore della centrale nucleare americana di Three Mile Island, in Pennsylvania. Si tratta della seconda volta in un mese che la centrale subisce un guasto: già il 22 agosto si era verificata un problema simile. L'impianto fu teatro nel 1979 del peggiore incidente in una centrale nucleare degli Stati Uniti.