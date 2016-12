foto Ansa

00:04

- Un uomo di 25 anni ha scavalcato la recinzione della gabbia delle tigri nello zoo del Bronx a New York ed è stato morso da uno degli animali, perdendo una gamba. Lo riferisce il portavoce della polizia, Paul Browne, spiegando che il giovane ha dovuto scavalcare ben due staccionate per arrivare nell'area dove si trovava la tigre. L'uomo è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni critiche.