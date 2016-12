foto Ap/Lapresse Correlati Dossier

- Paura a bordo dell'aereo sul quale viaggiava Ann Romney, la moglie del candidato repubblicano alla Casa Bianca, Mitt Romney. Il velivolo è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza a Denver, in Colorado, per la presenza di fumo in cabina. Lo riferisce lo staff dell'aspirante presidente, sottolineando che tutti sono usciti illesi. L'aereo era diretto in California. Romney si trova invece in Nebraska, impegnato nel tour elettorale.