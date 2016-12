foto Ap/Lapresse Correlati Dossier 21:46 - Dopo mesi di polemiche il candidato repubblicano alla presidenza americana, Mitt Romney, ha deciso di rendere nota la dichiarazione dei redditi per il 2011. Per quell'anno Romney ha pagato il 14,1% di tasse, mentre in media dal 1990 al 2009 aveva versato al fisco (irs) un'aliquota del 20,2%. A riferire i dati, in un momento in cui tutti i sondaggi premiano Barack Obama, sono stati i responsabili della sua campagna elettorale. - Dopo mesi di polemiche il candidato repubblicano alla presidenza americana, Mitt Romney, ha deciso di rendere nota la dichiarazione dei redditi per il 2011. Per quell'anno Romney ha pagato il 14,1% di tasse, mentre in media dal 1990 al 2009 aveva versato al fisco (irs) un'aliquota del 20,2%. A riferire i dati, in un momento in cui tutti i sondaggi premiano Barack Obama, sono stati i responsabili della sua campagna elettorale.

Il candidato e la moglie hanno versato circa 4 milioni di dollari in beneficenza, con una deduzione fiscale di 2, 25 milioni di dollari. La reticenza di Romney nel rendere nota la sua dichiarazione dei redditi è stata al centro di numerosi attacchi da parte della campagna del presidente Barack Obama. Finora Romney aveva diffuso solo la sua dichiarazione dei redditi per il 2010. Molti hanno ricordato che suo padre George mostrò le cartelle delle tasse dei 12 anni precedenti quando tentò invano di ottenere la nomination come candidato repubblicano alla presidenza nel 1968.