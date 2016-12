foto Ap/Lapresse

20:07

- Due soldati della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf, sotto comando Nato) sono morti in altrettanti incidenti nell'Afghanistan meridionale. Lo ha riferito la stessa Isaf a Kabul. In entrambi i casi il decesso è stato attribuito a "ferite non legate ad uno scontro armato". Secondo un calcolo ufficioso diffuso dalla ong icasualties.org, dall'inizio dell'anno i militari stranieri morti nel paese afghano sono 343.