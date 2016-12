Pittsburgh, uomo armato si barrica in ufficio con un ostaggio

foto Ap/Lapresse 19:47 - La polizia ha evacuato un palazzo del centro di Pittsburgh, dopo che un uomo ha preso almeno una persona in ostaggio in un ufficio, affermando di essere in possesso di armi e di una bomba. La polizia ha avviato dei negoziati con il sequestratore, mentre sul posto è arrivata una squadra di artificieri. Le strade circostanti sono state bloccate. - La polizia ha evacuato un palazzo del centro di Pittsburgh, dopo che un uomo ha preso almeno una persona in ostaggio in un ufficio, affermando di essere in possesso di armi e di una bomba. La polizia ha avviato dei negoziati con il sequestratore, mentre sul posto è arrivata una squadra di artificieri. Le strade circostanti sono state bloccate.

"Intendiamo prenderci tutto il tempo necessario per risolvere in modo sicuro e ordinato", ha detto il capo della polizia locale, Nate Harper, citato dalla Pittsburgh Post Gazette. Harper ha sottolineato che al momento non vi sono stati nè spari, nè feriti. L'ufficio dove si è barricato l'uomo è occupato da una società finanziaria che si occupa di assicurazioni e piani pensione.

17:57 "L'uomo sta parlando su Facebbok con gli amici" "Stiamo comunicando con l'uomo che si sta dimostrando molto cooperativo", ha detto il capo della polizia di Pittsburgh. "Sappiamo che sta comunicando con gli amici su Facebook. Ma non conosciamo ancora le motivazioni che lo hanno spinto a compiere questo gesto".

18:03 Il sequestratore è un giovane di 22 anni Il sequestratore è Klein Michael Thaxton, un ragazzo di 22 anni noto alle forze dell'ordine per precedenti penali, tra cui una rapina.

19:00 L'ostaggio è un manager della Cw Breitsman Associates La persona che il 22enne ex militare tiene in ostaggio è un manager della Cw Breitsman Associates, la società che gestisce denaro per fondi pensione. La sua identità non è ancora stata rivelata dalla polizia.