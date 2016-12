foto Ap/Lapresse

11:17

- E' di un morto il bilancio delle proteste contro il film su Maometto a Peshawar, in Pakistan. L'autista di un'emittente televisiva locale, è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre era alla guida di un'auto. La folla inferocita ha anche assaltato e dato alle fiamme due cinema. Per disperdere i cortei, la polizia ha usato gas lacrimogeni e ha sparato in aria, ingaggiando una battaglia urbana con i dimostranti.