- Diversi tir e container sono stati posti dalla polizia pachistana per bloccare alcune strade di Peshawar, dove si prevedono manifestazioni per la giornata di devozione per il Profeta, proclamata oggi dal governo in relazione con il film anti-Islam. Un massiccio cordone di sicurezza è stato predisposto a protezione della sede diplomatica americana. Annunciati diversi cortei dopo la preghiera del Mezzogiorno.