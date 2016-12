foto Dal Web Correlati I candidati più stravaganti 07:41 - Per le amministrative del 14 ottobre, che si svolgeranno in 5.900 municipi di tutto il Brasile, si sta superando ogni record in fatto di candidati bizzarri. Spicca in particolare l'artista Donna Pera che invita a votare per lei mostrando il suo numero di candidata sul suo lato 'B'. Ma anche in altre località Paese, i supereroi si sprecano: si contano 14 Hulk, due Uomini Ragno, cinque Batman, due Robin, tre Wonder Woman e almeno quattro Thor. - Per le amministrative del 14 ottobre, che si svolgeranno in 5.900 municipi di tutto il Brasile, si sta superando ogni record in fatto di candidati bizzarri. Spicca in particolare l'artista Donna Pera che invita a votare per lei mostrando il suo numero di candidata sul suo lato 'B'. Ma anche in altre località Paese, i supereroi si sprecano: si contano 14 Hulk, due Uomini Ragno, cinque Batman, due Robin, tre Wonder Woman e almeno quattro Thor.

"Non c'è niente di male nella mia propaganda elettorale. Il bunda (fondoschiena) ce l'hanno tutti. Stamperò il mio numero anche nei seni", si è giustificata "Donna Pera", vero nome Suelem Aline Mendes Silva, in corsa per il Partito dei lavoratori del Brasile (Ptdob). Il Batman più riuscito è un certo Dener. In corsa per il Partito del Movimento Democratico Brasiliano (Pmdb), ad Aracaju, nel sud-est del Paese, vestito come il super eroe si presenta alla tv, assicurando: "Votate per Batman. E' sicuro che non farà niente di niente contro il popolo".



L'inusuale miriade di personaggi bizzarri - da Zorro a Bin Laden, da Obama BH (per Belo Horizonte) a Mao - si spiega con l'enorme successo riscosso nel parlamentari del 2010 dal popolare comico Tiririca. Costui è stato il più votato (1,3 milioni di consensi), con lo slogan: "Voi non sapete cosa si fa nel Parlamento. Nemmeno io. Votatemi e poi ve lo racconto".



Il Partito dei lavoratori (Pt) di Lula ha pensato di metterlo in gara a San Paolo anche in queste amministrative. Ma poi vi ha rinunciato per i sondaggi non troppo favorevoli. Lo stesso, ad Aracaju, si presenta un altro Tiririca che assicura: "Tu sei tu ed io sono io. Se mi voti sarò eletto. Se non mi voti muoio.



Bizzarrie non solo per i personaggi scelti, ma anche negli slogan. Un tal Figueiredo alla tv sta zitto e mostra un cartello: "Perché promettere e poi non fare niente?".