Film Islam, attrice querela regista 06:55 - Ventisei persone sono morte e 200 ferite in scontri tra dimostranti e polizia in diverse parti del Pakistan contro il film anti Islam. Lo riferisce l'emittente Geo Tv aggiungendo che "ci sono anche centinai di feriti". Le proteste, a cui hanno aderito oltre 50mila persone, sono avvenute a Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar e Rawalpindi. Città dove si è celebrata la giornata speciale dedicata alla "devozione del Profeta Maometto". - Ventisei persone sono morte e 200 ferite in scontri tra dimostranti e polizia in diverse parti del Pakistan contro il film anti Islam. Lo riferisce l'emittente Geo Tv aggiungendo che "ci sono anche centinai di feriti". Le proteste, a cui hanno aderito oltre 50mila persone, sono avvenute a Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar e Rawalpindi. Città dove si è celebrata la giornata speciale dedicata alla "devozione del Profeta Maometto".

Il bilancio più grave è a Karachi dove sono morte 19 persone, tra cui diversi poliziotti, a quanto riferiscono fonti sanitarie. I feriti sono oltre un centinaio. I manifestanti hanno anche danneggiato diversi veicoli in sosta e negozi. Ben cinque sale cinematografiche e due banche sono state incendiate.



A Peshawar, dove si sono tenute massicce proteste, è morto un autista di una troupe televisiva e altre due persone. Ben 60 i feriti nella turbolenta città nord occidentale dove una folla inferocita ha anche dato alle fiamme due sale cinematografiche. Stessa sorte è toccata a tre locali a Karachi.



A Islamabad, invece, la polizia ha sparato in aria e usato i gas lacrimogeni per respingere un corteo di dimostranti che voleva entrare nella "zona rossa" dove sorgono le ambasciate.



Massima allerta a Parigi, dove la rivista satirica "Charlie Hebdo" ristampa la sua edizione "blasfema". Migliaia di musulmani manifestano anche in diverse città della Germania. La Tunisia ha invece vietato ogni tipo di manifestazione.



Intanto l'amministrazione Obama ha acquistato spazi pubblicitari sulle principali catene televisive pakistane per trasmettere degli spot in cui si spiega l'estraneità del governo americano col film anti-Islam che sta causando proteste in tutto il mondo musulmano.