foto Ap/Lapresse

- Dodici ribelli e due poliziotti sono rimasti uccisi in due diverse operazioni nel Caucaso russo. Lo hanno riferito le autorità precisando che in Cecenia quattro ribelli sono stati uccisi in un'operazione di polizia in una zona di montagna. Nel raid sono morti anche due agenti. Altri otto ribelli, invece, hanno perso la vita in un blitz in Kabardino-Balkaria.