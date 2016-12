foto Ap/Lapresse

19:07

- "Damasco non cadrà". Lo ha affermato Bashar el Assad in una intervista a un settimanale egiziano. "L'opposizione armata - ha dichiarato il presidente siriano - non riuscirà mai a rovesciare questo assetto politico, anche perché il cambiamento non può avvenire eliminando i vertici del regime".