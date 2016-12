foto Ap/Lapresse Correlati Bombe su una stazione di servizio

Siria, un bombardamento in presa diretta 19:10 - Ancora sangue in Siria. Elicotteri del regime siriano hanno bombardato una pompa di benzina e l'esplosione, avvenuta nella provincia nord-orientale di Raqqa, ha causato almeno 110 vittime tra morti e feriti, nei pressi del villaggio di Ain Issa. Il bilancio, ancora provvisorio, è dell'Osservatorio siriano per i diritti umani. Ain Issa si trova a circa 40 chilometri di distanza dal confine con la Turchia.

I morti accertati fino a questo momento sono 60 sempre secondo gli attivisti, i quali spiegano che la stazione di servizio è stata presa di mira da elicotteri dell'esercito con barili pieni di esplosivo, un metodo a cui più volte il regime di Bashar Al Assad ha fatto ricorso in questi mesi. La stazione di servizio, ora completamente distrutta, era molto affollata al momento dell'attacco.



Testimoni: tra le vittime anche donne e bambini

Secondo testimoni oculari, alcuni caccia governativi hanno lanciato alcuni barili-bomba, riempiti di tritolo e oggetti metallici, su una stazione di benzina in località Ain Issa, che significa Fonte di Gesù, a metà strada fra il capoluogo e il valico frontaliero di Tall Abyad conquistato ieri dai ribelli.



Fonti mediche citate dai comitati di Raqqa riferiscono che nell'ospedale pubblico della città sono finora giunti una trentina di corpi senza vita, molti dei quali sono donne e bambini, e decine di feriti, alcuni in fin di vita.



I testimoni hanno detto che nei pressi della stazione di benzina, al momento del bombardamento, si trovavano circa 200 civili. I media governativi al momento non hanno diffuso notizie al riguardo.



La stazione di servizio colpita, di proprietà di Mustafa Khayro, è stata avvolta all'improvviso da una nube di fumo nero e da numerose carcasse di auto, pulmini e pick-up. Secondo i testimoni, la ressa di veicoli attorno alla stazione era dovuta al fatto che l'impianto era stato rifornito da poco, dopo giorni in cui la zona era rimasta a secco di carburante.