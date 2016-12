foto Ansa Correlati Film blasfemo, un'attrice fa causa al regista

Le vignette che hanno scatenato la rabbia islamica 13:53 - Il partito dei Fratelli musulmani egiziani, Giustizia e libertà, ha chiesto al governo francese di prendere una misura "decisa e urgente" contro "Charlie Hebdo", come è già stato fatto per le foto di Kate Middleton. Il settimanale ha provocato nuove polemiche e proteste nel mondo musulmano pubblicando vignette blasfeme anti-Islam. - Il partito dei Fratelli musulmani egiziani, Giustizia e libertà, ha chiesto al governo francese di prendere una misura "decisa e urgente" contro "Charlie Hebdo", come è già stato fatto per le foto di Kate Middleton. Il settimanale ha provocato nuove polemiche e proteste nel mondo musulmano pubblicando vignette blasfeme anti-Islam.

Il partito esprime nel comunicato il suo rifiuto "categorico" delle vignette che rappresentano "un nuovo attacco all'Islam e ai musulmani". Sottolinea poi che la magistratura francese ha "già preso iniziative dissuasive" nei confronti della rivista che ha pubblicato le foto della duchessa di Cambridge, rilevando inoltre come Parigi abbia "un atteggiamento fermo contro chi ignora l'olocausto". Giustizia e libertà si chiede quindi quale sia l'obiettivo della pubblicazione di queste caricature "estremiste", a soli pochi giorni dalla diffusione del film "che denigra" l'Islam.



"Ci sono mani invisibili che spingono gli occidentali a provocare i popoli arabi e islamici che cominciano a trovare la loro libertà, cacciando regimi corrotti e tirannici?", si chiede polemicamente il partito, dalle cui file proviene il presidente egiziano, Mohamed Morsi. Il partito della Confraternita rinnova il suo appello alla comunità internazionale ed all'Onu a definire un accordo che protegga i simboli islamici e i principi religiosi da "questo estremismo intellettuale, che spinge nella direzione della violenza e dello scontro". Giustizia e Libertà chiede infine alle istituzioni religiose internazionali, al governo egiziano, alla Lega araba ed all'Organizzazione della cooperazione islamica di prendere le misure giuridiche necessarie "per fare fronte a queste pratiche che incitano all'odio e provocano i musulmani".



Torna online il sito di Hebdo

Il sito internet della rivista satirica francese "Charlie Hebdo", intanto, è di nuovo online insieme ad alcune delle vignette "provocatorie" sul profeta Maometto. Ieri il sito aveva subito un attacco di pirati informatici e ancora oggi continuano i problemi di navigazione.



Islamabad, continuano le proteste

La polizia pakistana ha dovuto sparare pallottole a salve e lanciare gas lacrimogeni per disperdere una folla di un migliaio di studenti, alcuni dei quali armati con clavi di legno, riuniti a Islamabad per protestare contro il film caricaturale del profeta Maometto, prodotto in Usa. I dimostranti, che cercavano di raggiungere l'enclave che racchiude le rappresentanze diplomatiche nella capitale pakistana, sono stati ricacciati indietro dalla polizia. Nei giorni scorsi c'erano state decine di proteste in tutto il Paese, costate la vita anche a due persone, ma questa era la prima volta che le proteste nella capitale assumevano modalità violente.