- La leader dell'opposizione birmana, Aung San Suu Kyi, ha ricevuto a Washington la medaglia d'oro del Congresso, la più alta onorificenza civile negli Stati Uniti. "E' uno dei giorni più emozionanti della mia vita", ha detto il Nobel per la pace, sottolineando come oggi la Birmania sia in grado di "andare avanti unita e nella pace".