Film blasfemo, un'attrice fa causa al regista per truffa e a Google per violazione della privacy

foto Ansa Correlati Francia, allerta per nuove vignette su Maometto 09:05 - Un'attrice che ha recitato nel film "L'innocenza dei musulmani", ritenuto blasfemo dai seguaci di Maometto, ha fatto causa al regista, il cristiano copto Nakoula Basseley, per truffa. Cindy Lee Garcia ha chiamato in causa per invasione della privacy anche la società Google, che ha diffuso il video su internet tramite il sito YouTube. La pellicola ha scatenato l'odio anti-occidentale nei Paesi islamici del Medioriente e dell'Africa. - Un'attrice che ha recitato nel film "L'innocenza dei musulmani", ritenuto blasfemo dai seguaci di Maometto, ha fatto causa al regista, il cristiano copto Nakoula Basseley, per truffa. Cindy Lee Garcia ha chiamato in causa per invasione della privacy anche la società Google, che ha diffuso il video su internet tramite il sito YouTube. La pellicola ha scatenato l'odio anti-occidentale nei Paesi islamici del Medioriente e dell'Africa.

L'attrice Cindy Lee Garcia ha denunciato Nakoula e Google perché ha raccontato di aver ricevuto minaccie di morte dopo la diffusione delle immagini in cui ha recitato, in quello che pensava fosse un film storico sull'Egitto e non una pellicola tesa ad irridere Maometto, blasfema per l'Islam.



In particolare la donna è, a sua insaputa, protagonista di una delle scene più scabrose: quella in cui l'attore che interpreta il Profeta Maometto sembra praticare con lei sesso orale. La sua reputazione, si legge nella denuncia, "è stata danneggiata" e i fatti le hanno causato "vergogna, mortificazione e hanno colpito la sua sensibilità".



L'avvocato dell'attrice ha chiesto al giudice della contea di Los Angeles, cui ha presentato ricorso, di imporre a YouTube il ritiro immediato del trailer da 14 minuti, rimosso solo in un numero limitatissimo di Paesi musulmani ma visibile negli Stati Uniti e nel resto del mondo. YouTube sta valutando la richiesta di rimozione.