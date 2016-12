Caso Abu Omar, la vicenda giudiziaria di Pollari

- Il caso giudiziario in cui è coinvolto Nicolò Pollari, comincia il 17 febbraio 2003 quando, in Via Guerzoni, a Milano, viene rapito Abu Omar, un Imam egiziano, trasferito, nella notte, in un carcere del Cairo. La storia assomiglia molto alla trama di una spy story, ma è la realtà delle extraodinary rendition, degli arresti segreti, effettuati per contrastare la principale minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti di George W. Bush: il terrorismo islamico.

Secondo la magistratura milanese, che ha concluso le indagini nel 2007, il Sismi, il Servizio segreto miliatre italiano, sarebbe stato a conoscenza del rapimento e vo avrebbe partecipato attivamente. Tra le prove raccolte dai Pm milanesi, anche la confessione di un maresciallo dei carabinieri, Luciano Pironi, che avrebbe incastrato Pollari, registrando una sua conversazione con un agente del controspionaggio Gustavo Pignero, che indicava in Pollari l’uomo che avvrebbe coordinato il coinvolgimento del Sismi nell’operazione.

Ma chi è Pollari? Nicolò Pollari, siciliano di Caltanisstta, Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza dal ’93 al '97, è stato nominato a capo del Sismi il 15 settembre 2001 (governo Berlusconi). Fu rimosso nel novembre 2006 (governo Prodi) nel momento in cui cominciarono a trapelare le prime voci sul caso Abu Omar. Il Governo, però, negò ogni legame tra la sua rimozione e l’affaire dell’Imam egiziano.

Il processo che lo vede imputato, insieme a Marco Mancini, capo del controspionaggio italiano, Robert Seldon Lady, responsabile per la Cia a Milano, Pio Pompa e Luciano Seno del Sismi, e 23 agenti della Cia, comincia con l’udienza del 22 ottobre 2008. La sentenza arriva nel novembre 2009. Per Pollari e Mancini, viene deliberato il non luogo a procedere . La sentenza d’Assise segue di pochi mesi quella della Corte costituzionale che, risolvendo i due conflitti di attribuzione sollevati dai governi Prodi e Berlusconi, aveva stabilito come le prove raccolte dall’accusa per accertare la colpevolezza di Pollari e Mancini fossero coperte dal segreto di Stato e, quindi, non utilizzabili in aula.

A dicembre 2010, arriva la sentenza d’Appello che conferma quella di primo grado, incluse le condanne agli agenti della Cia coinvolti nel sequestro, aumentando le pene dai 5 anni del primo grado agli 8-9 del secondo.