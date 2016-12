Abu Omar, la Cassazione "gela" gli ex vertici Sismi: processo da rifare per Pollari e Mancini

foto LaPresse 19:33 - Nicolò Pollari e Marco Mancini, gli ex vertici del Sismi imputati per il sequestro dell'ex Imam di Milano, Abu Omar, dovranno essere riprocessati. Lo ha stabilito la V sezione penale della Cassazione, accogliendo il ricordo della Procura di Milano. I due erano stati dichiarati non processabili in nome del segreto di Stato. Confermate, invece, le condanne per i 23 uomini della Cia responsabili del rapimento. - Nicolò Pollari e Marco Mancini, gli ex vertici del Sismi imputati per il sequestro dell'ex Imam di Milano, Abu Omar, dovranno essere riprocessati. Lo ha stabilito la V sezione penale della Cassazione, accogliendo il ricordo della Procura di Milano. I due erano stati dichiarati non processabili in nome del segreto di Stato. Confermate, invece, le condanne per i 23 uomini della Cia responsabili del rapimento.

Il nuovo processo d'appello si svolgerà anche a carico dei capicentro del Sismi, Giuseppe Ciorra, Raffaele Di Troia e Luciano Gregorio. Per loro, come per Mancini e Pollari, la V Sezione Penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura di Milano e quello dei legali di Abu Omar e della moglie. L'ex Imam venne rapito da agenti della Cia il 17 febbraio 2003, ora vive in Egitto e non può espatriare.



Il rapimento di Abu Omar avvenne nell'ambito di una cosiddetta operazione di "rendition". Il religioso ha raccontato di essere stato torturato nel corso degli interrogatori e di essere stato detenuto per anni senza che gli venissero formalizzate accuse. All'epoca del rapimento, l'Imam era imputato a Milano per terrorismo internazionale.



Confermate le condanne per 23 agenti della Cia

La Cassazione ha invece confermato le condanne per i 23 uomini della Cia responsabili del rapimento. La Suprema Corte ha reso definitiva la condanna a sette anni di carcere per tutti gli imputati americani e a nove anni per il capo area Robert Lady. I 23 agenti della Cia sono latitanti e giudicati in contumacia. Nei confronti di Lady è attivo il provvedimento di sequestro di una sua abitazione, sul lago, in territorio italiano. Dopo questo verdetto, il ministero della Giustizia dovrà richiedere l'estradizione, in Italia, dei 23 agenti.



Pollari: "Sorpreso, io e Sismi estranei"

"Sono sorpreso. Sulla vicenda Abu Omar ho opposto il segreto di Stato, poi sempre confermato dai vari governi, perché tali esecutivi mi ordinarono di opporlo". Questa la reazione di Pollari alla sentenza della Cassazione. "Ribadisco che sia il Sismi sia il sottoscritto sono totalmente estranei a questa vicenda", ha rimarcato Pollari.



"Questa estraneità - ha aggiunto - è provata nei documenti coperti da segreto di Stato ma che sussistono ragioni delle quali non posso disporre, perché ne dispone il presidente del Consiglio, per le quali mi è stato ordinato e ribadito sempre di opporre il segreto di Stato, non avendo io alcun interesse personale ad opporre tale segreto ma rispettando sempre le direttive del governo in conformità agli obblighi che mi derivano dalla legge".



"E' sorprendente - ha poi precisato l'ex capo del Sismi - che persone del tutto estranee a questa questione, ma che in ragione del loro ufficio sono costrette a rispettare gli ordini che legalmente sono stati ad essi impartiti, non solo debbano essere assoggettati a processo ma debbano poi difendersi quasi si trattasse di fatti e problemi di ordine personale". "Un dipendente pubblico - ha concluso Pollari - ha il dovere di rispettare la legge".



Spataro: "Segreto di Stato non è causa di impunità"

Il provvedimento della Cassazione sul caso Abu Omar è "importante e confortante". Così ha commentato Armando Spataro, che insieme al collega Ferdinando Pomarici coordinò le indagini sul sequestro dell'Imam. La sentenza è una conferma non solo "della verità storica" così come è emersa nell'inchiesta milanese, ma anche del fatto che "il segreto di Stato non può costituire una causa di impunità".