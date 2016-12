Monica Lewinsky: tutta la verità su Clinton

Secondo amici della Lewinsky gli editori starebbero smaniando per accaparrarsi il progetto, tanto che a Monica potrebbe arrivare una proposta che si aggira intorno ai dodici milioni di dollari, a patto che vengano raccontati tutti i particolari più piccanti.“Il suo libro potrebbe essere molto più di una rivincita , potrebbe ucciderlo“ ha dichiarato uno di loro riferendosi all’ex presidente.

Il libro conterrà anche le lettere d’amore che l’ex-stagista scrisse a Clinton, alcune delle quali così intime da non essere state spedite. Ma Monica non si ferma qui. Secondo un amico di Monica citato dal Daily Mail, ad essere divulgati pubblicamente saranno anche particolari molto piccanti e intimi.

Come se questo già non bastasse, sembra, sempre secondo un amico, che la Lewinsky parlerà per la prima volta anche del bambino, poi perso, che avrebbe dovuto avere da un impiegato del Pentagono di nome Thomas. Monica si prepara dunque a ritornare nell’occhio del ciclone mediatico dopo che nel 2005 aveva lasciato gli Stati Uniti per trasferirsi in Inghilterra dove ha inixìziato a lavorare come corrispondente per il canale britannico Five News.