Uccide "per sbaglio" la moglie e la cucina

Nel 2009 Viens, professione cuoco, dopo un litigio con la moglie Dawn, la legò mani e piedi e la imbavagliò con del nastro isolante. Il giorno dopo, entrando in salotto, vide la moglie priva di vita in mezzo alla stanza e solo a quel punto si rese conto di ciò che aveva fatto. Ma come sbarazzarsi del cadavere? In quel momento l'idea: cucinare il corpo e gettarlo nelle fognature. L'uomo mise così a bollire il cadavere per quattro giorni in un enorme pentola, probabilmente presa dal suo ristorante Thyme Contemporary Cafe, di Lomita (Los Angeles).

Nel 2011, dopo che nella mente degli investigatori iniziò a insinuarsi il sospetto che l'uomo avesse giocato un ruolo nella scomparsa di Dawn, David si gettò da una scogliera a Rancho Palos Verdes, rompendosi le braccia. Ricoverato in ospedale, il cuoco confessò l'omicidio, raccontando per filo e per segno l'incidente.

David ha detto di aver messo il corpo della donna, circa 47 chili, in un grosso contenitore e di aver messo dei pesi sopra il cadavere, in modo da farlo andare a fondo all'interno della pentola. "L'ho cotta lentamente... per quattro giorni", ha raccontato l'uomo agli investigatori. È così emerso che il movente dell'omicidio è stato un banale litigio per questioni di denaro. Viens non ha mai mostrato pentimento per l'omicidio della consorte, la quale risultava scomparsa dall'ottobre del 2009 e gli investigatori non hanno rilevato nell'uomo alcun segno di instabilità mentale.