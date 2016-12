Ambasciatore Usa: "Obama si fida di Monti"

foto Ap/Lapresse Correlati La gaffe di Romney invade Twitter

Tutto sulle presidenziali Usa 2012 17:53 - "Obama e Monti parlano spesso e in questo senso Obama fa affidamento, diciamo, sul premier italiano e sulla sua opinione su come stanno andando le cose nella zona europea". Lo ha detto l'ambasciatore americano David Thorne. "Monti - ha ricordato il diplomatico - ha molta esperienza in questo campo". - "Obama e Monti parlano spesso e in questo senso Obama fa affidamento, diciamo, sul premier italiano e sulla sua opinione su come stanno andando le cose nella zona europea". Lo ha detto l'ambasciatore americano David Thorne. "Monti - ha ricordato il diplomatico - ha molta esperienza in questo campo".

L'ambasciatore, parlando a villa Taverna a margine della presentazione di un volume sulla storia della residenza dei diplomatici Usa a Roma, ha sottolineato come "il fatto che Monti parli bene inglese faciliti la comunicazione tra questi due grandi leader". "Noi - ha aggiunto - e specialmente il presidente Obama, facciamo affidamento sul premier e questo tipo di dialogo tra loro è molto importante e apprezzato da Obama".



Sondaggio WSJ-Nbc: Obama vola al 50%

Intanto, a un mese e mezzo dalle presidenziali americane, Barack Obama continua a volare nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di Wall Street Journal-Nbc, l'attuale presidente stacca il rivale repubblicano Mitt Romney, fermo al 45%, di cinque punti, raccogliendo il 50% delle preferenze. Anche il gradimento per le sue politiche a favore dell'economia e dell'occupazione tocca il 50%, il livello più alto da marzo.



Obama a Romney: "Il presidente rappresenta tutti"

"Una cosa che ho imparato da presidente è che rappresenti l'intero Paese". Questa la stoccata del presidente degli Stati Uniti alle dichiarazioni di Mitt Romney, riguardo agli elettori americani che voterebbe per lui perché "dipendono dal governo" e si considerano "vittime". Ospite al "David Letterman Show", Obama ha detto: "In giro non ci sono molte persone che pensano di essere delle vittime". E poi ha aggiunto, con una sorta di messaggio rivolto all'avversario: "Se vuoi fare il presidente, devi lavorare per tutti, non solo per qualcuno".