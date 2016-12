foto Ansa

14:22

- E' di otto morti il bilancio di una forte esplosione a Peshawar, nel Pakistan nord-occidentale. Nell'attentato sono rimaste ferite 22 persone. Lo riferisce la tv Dawn News. Tra le vittime ci sono anche donne e bambini.m Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione che avviene dopo giorni di tensione a Peshawar e in altre città pachistane per le proteste contro il film anti-Islam prodotto negli Stati Uniti.