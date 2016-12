foto Ansa

- "Prima il film che ha provocato reazioni violente, ora le vignette su Maometto. Queste cose devono finire". Lo ha detto il segretario generale della Lega araba, Nabil el Araby, spiegando che da una settimana sono in corso contatti per arrivare a un accordo internazionale per proibire la blasfemia e l'attacco ai simboli religiosi. Intanto in Francia il rettore della grande Moschea di Parigi ha fatto un "appello alla riflessione e alla calma".