09:13

- La manifestazione di protesta contro il film anti-Islam sabato a Parigi è stata vietata: lo ha annunciato il premier, Jean-Marc Ayrault. "Non c'è ragione di lasciar entrare nel nostro Paese conflitti che nulla hanno a che vedere con noi", ha spiegato. Per quanto riguarda le vignette su Charlie Hebdo, ha sottolineato come "Esiste la libertà di espressione, ma se qualcuno ritiene che abbiano violato la legge può rivolgersi a un tribunale".