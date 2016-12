foto Ap/Lapresse

23:18

- Il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha annunciato che l'amministrazione Obama prenderà delle "misure forti" per la protezione delle ambasciate e di tutte le sedi diplomatiche Usa nel mondo e che sta rivedendo "tutti i dispositivi di sicurezza" delle proprie rappresentanze estere. Intanto, la Casa Bianca ha reso noto che il governo Usa non ha alcun collegamento con il film "Innocence of Muslims", sfruttato apposta per creare caos.