Gli ordini di Gheddafi: “Stupratele tutte”

A caccia di "giovani prede" Ma la vita di Gheddafi era fatta anche di festini a base di sesso e droga. Serate infinite organizzate dal colonnello nella fortezza di Bab al-Aziziya prima che scoppiasse la rivoluzione. Secondo alcune vittime di Gheddafi, i suoi fedelissimi e anche le sue 'amazzoni', le donne in divisa che lo scortavano nei suoi viaggi, giravano il Paese per procurargli fanciulle vergini e spesso anche giovani, con cui soddisfare i suoi desideri più estremi.



La storia di Soraya Una ragazza, citata nel volume con il falso nome di Soraya, racconta alla giornalista di come fu prelevata a 15 anni dalla scuola in cui studiava, dopo essere stata notata da Gheddafi in una visita ufficiale all'istituto. Da allora, la ragazza ha vissuto per anni neile segrete di Bab al-Aziziya, trattata come un giocattolo sessuale, scortata da sola o con altre ragazze nelle stanze di Gheddafi ogni volta che ne aveva voglia. Lì, il colonnello abusava di lei, la picchiava, la faceva bere e fumare, la drogava, le ordinava di ballare per lui.



"Stuprava anche le mogli dei suoi ministri" Ma a soddisfare Gheddafi e la sua folle fame di piacere non c'erano solo le ragazze prigioniere nella sua residenza. Spesso il colonnello abusava anche di figlie e mogli di suoi ministri, ambasciatori e generali, che non potevano opporsi, pena la morte. A finire nelle grinfie di Gheddafi, erano anche le sue nuore. E lo stesso accadeva a ragazzine dei paesi africani che visitava. Le giovani gli erano offerte in cambio di aiuti, denaro, armi.

Secondo molte delle vittime del colonnello e secondo diversi ribelli che hanno raccontato alla cronista d’Oltralpe tutto ciò che accadeva nel Paese, lo stupro era diventato, proprio per ordine di Gheddafi, anche uno strumento di lotta. "Il dittatore obbligava i suoi uomini a ingerire grandi quantitativi di Viagra e ordinava loro di violentare le mogli, le figlie e le madri dei ribelli, a prescindere dalla loro età. Alcuni di questi stupri erano inoltre filmati e i video trasmessi agli altri soldati per istigarli a fare lo stesso".