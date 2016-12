Muore nell'indifferenza generale ma aveva in casa 7milioni di dollari in lingotti d'oro e monete

- Aveva solo 200 dollari in banca, ma, in casa, nascondeva una fortuna da 7 milioni di dollari, tra monete del XIX Secolo e lingotti d’oro. L’uomo, Walter Samasko Jr., viveva a Carson City, Nevada. E’ morto a maggio, ma il cadavere è stato ritrovato solo a giugno, quando i vicini hanno chiamato le autorità cittadine, allertati dal cattivo odore.

Il ritrovamento delle monete e dei lingotti è avvenuto quando un vicino e un agente immobiliare sono entrati in casa per svuotarla dagli averi dell'uomo. I due hanno trovato una fortuna così impressionante che è stato necessario usare una carriola per trasportarla fuori casa.

Walter Samasko viveva da solo ed era noto per la sua opposizione ai vaccini. L’unico parente trovato in vita è una cugina che fa supplente nelle scuole della California. La donna non parlava con Samasco da un anno, ma si è ritrovata, improvvisamente, a ereditare 7 milioni di dollari.

La vicenda ha un precedente in Svizzera, quando un gruppo di giardinieri trovò 126mila dollari in lingotti d’oro, mentre tagliava l’erba di un giardino. Nessuno reclamò il possesso dei lingotti, che rimasero ai giardinieri.