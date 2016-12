La luce è il colore e l'oscurità la tela: artista cieca si esprime con la fotografia

- La sua tavolozza è formata da tutti i colori di cui è composta la luce e la sua tela è l'oscurità. Sonia Soberats, artista d'origine venezuelana e newyorkese d'adozione, è divenuta cieca per una malattia e ha saputo trasformare la sua passione per la fotografia in arte. Nonostante il suo deficit visivo, Sonia riesce a immortalare il movimento, senza renderlo statico. Infatti, grazie alla particolare tecnica usata dall'artista, la luce disegna nell'oscurità, permettendole di catturare delle vere e proprie opere d'arte.

Sonia prima di incontrare la fotografia era solamente una madre single immigrata con due bambini e due lavori, che viveva nel Queens. Poi la vita le iniziò a sgretolarsi tra le mani: alla figlia venne diagnosticato un cancro alle ovaie e al figlio il morbo di Hodgkin. Il piccolo morì nel 1991 e tre anni più tardi anche la figlia. Nel tempo che trascorse tra i due più grandi drammi della sua vita, Sonia iniziò progressivamente a perdere la vista a causa di un glaucoma, che nel giro di sei mesi la portò alla completa cecità. Nel 2001 iniziò a frequentare un corso di fotografia a Manhattan, il quale le diede la possibilità di conoscere molte persone con degli handicap che usavano la fotografia sia come terapia che come modalità espressiva. Differentemente dagli altri, però, Sonia non si era mai esercitata nella fotografia prima di perdere la vista.

L'artista 77enne di origine venezuelana non cattura un momento circoscritto. La sua tecnica, chiamata Pintando con la lùz (dipingere con la luce), necessita di un'attenta pianificazione e molta creatività. Le immagini a cui lei si ispira possono provenire da feste a cui partecipa, in cui ode suoni e percepisce odori, o da una passeggiata per la sua New York. Quando poi torna nel suo studio, Sonia lavora nell'oscurità assoluta, ma sempre con l'aiuto di un assistente che svolge il ruolo che dovrebbero avere i suoi occhi. "Quando lavoro nella camera oscura - ha spiegato Sonia in un'intervista per Pdvsa La Estancia - imposto la digitale in modo che l'otturatore rimanga aperto e la macchina possa catturare ogni movimento fatto con la luce". Il risultato è un'immagine in grado di rendere visibile il movimento, nella quale la luce guidata dall'artista colora i particolari artisticamente rilevanti.

"Io tocco il viso della mia modella, i suoi capelli e le chiedo 'Sei chiara o scura? Bionda o mora?' - ha raccontato Sonia in un'intervista rilasciata al New York Times - In questo modo, domandando e toccando, io posso avere un'idea di quello con cui sto lavorando". Poi l'artista chiede all'assistente di aprire l'otturatore e, usando varie fonti di luce, come torce e luci di natale, illumina i dettagli dell'immagine. L'otturatore rimane aperto per tutto il tempo che Sonia ritiene opportuno e cattura ogni sfumatura data dalla luce, come farebbe la tela sotto un sapiente pennello.

"Quando entri nella fotografia, dimentichi ciò che hai intorno e di essere cieco - ha spiegato l'artista al quotidiano americano, - La nostra mente è sconfinata. E' possibile andare oltre al percepito e ottenere tutte le informazioni di cui si ha bisogno". Una volta ottenuta l'immagine, Sonia chiede al proprio assistente di descrivergliela e se c'è qualcosa che non la convince cancella la foto e si prepara a dipingerne un'altra.

Lo scorso febbraio, Sonia è andata in Venezuela per la sua prima personale, intitolata "Visiòn Intrasferible", allestita al centro di Arte La Estancia a Caracas. Inoltre, ha viaggiato molto con il Seeing With Photography Collective, un gruppo fotografi non vedenti con sede a New York. Le sue opere sono visibili sul sito del gruppo seeingwithphotography.it.