Al Qaeda apre la caccia agli ambasciatori Usa

foto Ap/Lapresse 13:24 - Al Qaeda nel Maghreb islamico ha rivolto un appello ai suoi seguaci "a uccidere tutti gli ambasciatori americani nell'area", seguendo l'esempio dell'attacco al consolato Usa a Bengasi. Lo rivela il centro americano di monitoraggio dei siti islamisti IntelCenter. Nel suo messaggio, l'organizzazione definisce l'uccisione dell'ambasciatore Stevens in Libia "il più bel regalo" per tutti gli estremisti islamici per l'anniversario dell'11 settembre.

Il gruppo rivolge un appello ad attaccare le ambasciate americane negli altri paesi del Maghreb (Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania) e a uccidere gli ambasciatori. "Rivolgiamo un appello ai giovani musulmani a seguire l'esempio dei leoni di Bengasi, a tirare giù le loro bandiere e a bruciarle prima di uccidere i loro ambasciatori, i rappresentanti americani, o di cacciarli". Al Qaeda nel Maghreb islamico è frutto della fusione del ramo saudita e di quello di Al Qiada del gruppo terroristico.



Strage per il film a Kabul: 12 i morti

E' salito ad almeno 12 il bilancio delle vittime dell'attentato condotto nei pressi dell'aeroporto internazionale di Kabul, in Afghanistan. Un'autobomba, guidata forse da una donna, si è lanciata contro un minibus che trasportava lavoratori sudafricani. Tra le vittime dell'esplosione ci sono appunto almeno otto cittadini del Sudafrica. L'attacco, ha spiegato il gruppo militante che ne ha rivendicato la responsabilità, è stato portato a termine come vendetta contro il film 'Innocence of Muslims' che ha scatenato proteste in tutto il mondo musulmano. "Il film anti-islamico colpisce i nostri sentimenti religiosi e non possiamo tollerarlo", ha dichiarato Haroon Zarghoon, portavoce del gruppo Hizb-i-Islami, il quale ha riferito che a compiere l'azione suicida è stata una 22enne di nome Fatima.