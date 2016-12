foto Ap/Lapresse Correlati Romney shock: "I poveri? Votino pure Obama"

08:26 - Mitt Romney attacca gli elettori parassiti di Barack Obama e la sua gaffe invade il traffico Twitter. La "sparata" del candidato dei repubblicani alla presidenza degli Stati Uniti? Eccola: il 47% degli americani sono per il suo concorrente democratico perché dipendono dal governo, non pagano le tasse e si sentono vittime. A lui, Romney, questi americani non interessano.

Insomma, Romney definisce gli elettori di Obama dei "parassiti". Ed ecco che, nei flussi del sito di microblogging, gli hashtag, le parole chiave, dedicati al video rubato da Mother Jones sono i più cliccati: in particolare va molto forte #RomneyEncore, cioè il bis di Mitt, e #47percent, vale a dire la percentuale di americani che, secondo Romney, votano Obama perché si sentono poveri e vittime, e sopratutto che a lui non interessano per nulla.



L'uscita di Romney

Il concorrente dell'attuale presidente degli Stati Uniti, dopo aver lanciato la sua accusa sui 47 americani su cento, ha infatti ammesso che "il suo lavoro non è certo preoccuparsi di questa gente". Parole molto dure che secondo alcuni, come ad esempio Josh Barro, un analista di Bloomberg, potrebbero definitivamente costare a Romney le elezioni. Il filmato, lungo un minuto e sette secondi, è cliccabile sul sito di Ansa Usa dedicato al voto americano www.potus2012.it.



"C'è un 47% di americani che votano Obama, che sono con lui a prescindere - afferma Romney nel filmato -, che dipendono totalmente dal governo, pensano di essere vittime, pensano che il governo abbia la responsabilità di dare loro il diritto alla sanità, al cibo, alla casa. Sono persone che non pagano le tasse sulle entrate. Il mio compito non può essere quello di preoccuparmi di loro, non li convincerò mai di assumersi le loro responsabilità personali e prendersi cura di loro stessi".



La "confidenza" a una cena di raccolta fondi

Il collaboratore di "Mother Jones", autore dello scoop, David Corn, ha fatto sapere che le immagini si riferiscono a una cena di raccolta fondi del 17 maggio, a Boca Raton in Florida, registrate in casa di Marc Leder, un magnate della finanza. Resta ora da stabilire perché siano state diffuse solo oggi. Detto questo, dopo le prime incertezze lo staff di Romney ha confermato la loro veridicità, dicendo che forse queste parole "non saranno eleganti, ma confermano pensieri già espressi in pubblico". Secondo Barro, il primo analista ad aver detto la sua sulle conseguenze dirette sulla sfida elettorale, Romney ha chiarito la sua visione dei poveri, chiamandoli "dei perdenti senza speranza". Ovviamente lo staff obamiano ha commentato con durezza: "E' scioccante che un candidato dica a porte chiuse, a un gruppo di ricchi donatori, che la metà degli americani sono vittime e che lui non si deve preoccupare di loro perché dipendono dallo Stato e non pagano le tasse".



Il sito "Mother Jones", cliccatissimo in queste ore, infierisce titolando a piena pagina: "Romney il miliardario dice ai suoi simili cosa realmente pensa degli elettori di Obama". Ma in poco tempo la notizia balza in testa a ogni sito web dei media americani. Il "New York Times": "Romney chiama il 47% dei votanti obamiani dipendenti dal governo". Il "Washington Post": "Video rubato rivela frasi brutali". "Huffington Post": "Non s'è nemmeno scusato". La rete tv Abc: "Romney conferma le sue frasi sugli elettori di Obama". La Cnn: "Per Romney il 47% sono vittime". Infine "Buzzfeed" che ha rilanciato al grande pubblico della rete lo scoop online, titola: "Incontra il vero Mitt Romney".