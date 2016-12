foto Dal Web

07:16

- Nuova gaffe di Mitt Romney, lo sfidante repubblicano di Obama alle presidenziali. In un video "rubato" durante una cena di raccolta fondi a porte chiuse e postato sul sito progressista Mother Jones, il candidato repubblicano offende il 47% degli americani accusandolo di votare Obama perché "dipende dal governo, non paga le tasse e si sente vittima" perché troppo povero. E ammette che il suo impegno "non è certo preoccuparsi di questa gente".