- Almeno 9 persone sono morte in un attentato suicida a Kabul, su una strada che conduce all'aeroporto internazionale. L'esplosione ha colpito un minibus che trasportava stranieri; fonti Isaf hanno confermato l'attacco facendo sapere che "per ora, non ci sono notizie su nostri soldati coinvolti". L'attentato è avvenuto vicino al Palazzo dei matrimoni, dove gli afgani festeggiano le ricorrenze.