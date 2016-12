foto Ap/Lapresse

- Il leader degli Hezbollah libanesi Hasan Nasrallah è comparso in pubblico a Beirut, in una rarissima apparizione, davanti alla folla riunita alla manifestazione di protesta del film contro il profeta Maometto. "Profeta di Dio, noi offriamo noi stessi, il nostro sangue e i nostri consanguinei per la tua dignità e il tuo onore", ha arringato la gente. Nasrallah vive nascosto per sfuggire all'assassinio dalla guerra tra Hezbollah e Israele del 2006.