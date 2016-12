foto Ap/Lapresse 18:03 - Le forze di sicurezza tunisine hanno circondato, con un grande dispiegamento di uomini e automezzi, la moschea di El Fath, a Tunisi, dove si troverebbe lo sceicco salafita Abou Iyadh, ricercato da venerdì per gli incidenti davanti all'ambasciata americana dopo l'uscita del film anti-Islam. Lo sceicco avrebbe lanciato un appello ai suoi seguaci a resistere a un imminente assalto della polizia, ma si sarebbe poi dileguato. - Le forze di sicurezza tunisine hanno circondato, con un grande dispiegamento di uomini e automezzi, la moschea di El Fath, a Tunisi, dove si troverebbe lo sceicco salafita Abou Iyadh, ricercato da venerdì per gli incidenti davanti all'ambasciata americana dopo l'uscita del film anti-Islam. Lo sceicco avrebbe lanciato un appello ai suoi seguaci a resistere a un imminente assalto della polizia, ma si sarebbe poi dileguato.

Un migliaio di uomini attorno al luogo di culto

Oltre un migliaio di agenti delle forze dell'ordine tunisine, tra cui polizia, esercito e forze speciali anti-terrorismo, avevano circondato la seconda più grande moschea di Tunisi. All'interno, lo sceicco salafita - ricercato dalla polizia per gli scontri della scorsa settimana all'ambasciata Usa - che dopo aver incontrato centinaia di seguaci, sarebbe riuscito ad eludere le forze di polizia che si preparavano ad un blitz



"Non sono coinvolto nell'attentato"

Il leader salafita del gruppo Ansar al-Sharia, prima di scomparire, aveva negato ai seguaci di essere coinvolto nelle violente proteste che hanno provocato la morte due persone e il ferimento di altre 29.



Arrivato scortato in moto

Sfidando la polizia, che già presidiava la zona, Abou Iyadh era arrivato nella moschea di Al Fathm a bordo di una motocicletta, scortato da decine di salafiti, tutti su due ruote.



Lo sceicco al ministro degli Interni: "Dimettiti"

Attorno alle 13.30, lo sceicco era intervenuto con un infuocato discorso in parte trasmesso sui socialnetwork dal movimento salafita Ansar Al Sharja. Abou Iyadh si è scagliato contro il ministro degli Interni, Ali Laarayedh, chiedendogli di dimettersi, "come sarebbe accaduto in qualsiasi altro Paese civile", per l'assalto all'ambasciata americana. Laraayedh è uno dei principali esponenti del partito confessionale Ennahdha, al potere. Pur chiedendo ai suoi seguaci di mantenere la calma, l'esponente salafita li ha invitati a scagliarsi contro chi attenta al sacro. Abou Iyadh ha anche accusato i partiti tunisini laici di usare i salafiti come pretesto per portare avanti le loro mire politiche.



Libano, leader Hezbollah in pubblico

Anche il leader degli Hezbollah libanesi Hasan Nasrallah scende in campo: è infatti comparso in pubblico a Beirut, in una rarissima apparizione, davanti alla folla riunita alla manifestazione di protesta del film contro il profeta Maometto. "Profeta di Dio, noi offriamo noi stessi, il nostro sangue e i nostri consanguinei per la tua dignità e il il tuo onore", ha arringato la gente. Nasrallah vive nascosto per sfuggire all'assassinio dalla guerra tra Hezbollah e Israele del 2006.