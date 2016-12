foto Ap/Lapresse

15:39

- Una decina di manifestanti del gruppo Occupy Wall Street è stata arrestata nei pressi della sede della Borsa di New York in occasione di una protesta organizzata per il primo anniversario del movimento. Circa duecento persone hanno partecipato alla marcia verso Wall Street con l'obiettivo di fermare o posticipare l'apertura di Borsa.