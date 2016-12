Famiglia sterminata in Francia, la polizia indaga sul ciclista: forse era lui l'obiettivo dei killer

- Ucciso perché testimone involontario del massacro della famiglia al-Hilli. Questa era la prima ipotesi sulla fine del ciclista 45enne Sylvain Mollier. Freddato ad Annecy, nella strage che è costata la vita ad una famiglia inglese. Ma la polizia francese non esclude che l'uomo, impiegato nell'industria nucleare, potesse avere una doppia vita ed essere il vero obiettivo dei killer.

Ieri la sua salma è stata temporaneamente sepolta, nel corso di una cerimonia a cui hanno potuto partecipare soltanto 30 persone, e taciuta dall'emittente francese RTL. Per di più in un giorno in cui, normalmente, l'obitorio rimane chiuso. Negata ai familiari la possibilità di cremarlo. Gli inquirenti, infatti, vogliono eseguire nuovi rilievi sul corpo della vittima a caccia di indizi.

Fino ad ora le indagini si erano concentrate sulla storia personale di Saad al-Hilli, 50 anni, ucciso insieme alla moglie e a una donna anziana mentre si trovava a bordo della sua Bmw nei dintrni di Annecy, dove stava trascorrendo le vacanze. A mettere sul tavolo l'ipotesi che il vero bersaglio di chi ha sparato potesse essere il ciclista è il colonnello Vinnemann, che coordina l'inchiesta.

L'uomo lavorava presso la Cezus, filiale di Avea, industria attiva nella lavorazione di metalli per i contenitori del combustibile nucleare. L'azienda, nel 2007, era stata accusata dal Der Spiegel di aver fornito uranio arricchito all'Iran. La sua vita era apparentemente morigerata: viveva a Ugine, in un luogo tranquillo nei dintorni di Chevaline.

Sylvain Mollier aveva due figli da un precedente matrimonio e attualmente si trovava in congedo di parentale: in giugno era nato il terzo figlio dal suo matrimonio con una farmacista. Dietro questa facciata di normalità potrebbe, secondo la polizia francese, nascondersi una storia diversa.